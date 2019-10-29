"انتصار للمنتفضين".. ردود الأفعال في الشارع اللبناني بعد استقالة الحريري

قالت الكاتبة اللبنانية موناليزا فريحة، إن المتظاهرين يرون استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية أمر إيجابي، وأول انتصار للمنتفضين.



وأشارت خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز" إلى أن المتظاهرين قرروا الاحتفال بقرار الحريري، خاصة أنه أتى بعد ساعات من مواجهات بين المتظاهرين وعناصر من حركة أمل وحزب الله، والذي يعتبر استباقا لإعلان الحريري استقالته.



وأوضحت أنه من المنتظر أن يكلف الرئيس اللبناني الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أنهم لا يعرفون إن كانت استقالة الحريري ستحدث فراغًا أما أنهم سيتمكنون من تشكيل حكومة جديدة.

