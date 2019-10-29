وزير الاقتصاد الألمانى ينهار أثناء خطابه فى قمة الرقمنة

سقط وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، خلال مغادرته المنصة التي ألقى عليها خطابه بمناسبة افتتاح القمة الرقمية في مدينة دورتموند، صباح اليوم الثلاثاء.



وقام مسعفون بالاعتناء بالوزير الذي ظل طريحًا على الأرض، نتيجة حالة إعياء حادة مفاجأة، وتمت محاوطته بشراشف سوداء.



ومن المقرر أن تشارك المستشارة أنجيلا ميركل في القمة في وقت لاحق اليوم.