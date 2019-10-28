استجابة لـ "90 دقيقة".. الأردن توافق على إعادة جثمان مصري بعد شهر من وفاته

في استجابة لبرنامج "90 دقيقة" والإعلامي محمد الباز، نجحت جهود وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، في إعادة جثمان مواطن مصري بعد 30 يوما من وفاته في الأردن، حيث قامت الوزيرة بمناشدة دولة البحرين بإعفاء أسرة المتوفي من سداد تكاليف المستشفى، حيث إنهم غير قادرين على سدادها.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن الوزيرة تواصلت مع وزير العمل الأردني نضال البطاينة، والسفارة المصرية بالأردن والسفارة الأردنية بالقاهرة، لبحث الحلول اللازمة.

وذكر أنه بعد دراسة الموقف وطرحه على مجلس الوزراء الأردني، تم التواصل مع وزيرة الهجرة وإبلاغها بموافقة مجلس الوزراء الأردني على إعفاء أسرة المواطن المصري المتوفي من سداد تكاليف المستشفى، فضلا عن إنهاء إجراءات المتوفي واستثناءه من القوانين المنظمة لذلك وتجهيز الجثمان لنقله إلى مصر دون سداد مستحقات المستشفى.

ووجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشكر لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ومجلس الوزراء.

وتعود أحداث الشكوى إلى وفاة أشرف عبد العزيز عطوة، المصري الجنسية يوم 25 سبتمبر بمستشفى الأمير حمزة بالأردن، حيث تم إدخاله للعلاج بالمستشفى وتجاوزت فاتورة العلاج حتى الوفاة 15 ألف دينار ما يعادل (350 ألف جنيه).