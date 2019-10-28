بعد وفاة أحد ركاب القطار.. شاهد عيان: "المفتش قالنا في 60 داهية"

قال محمد صابر، شاهد عيان على واقعة إلقاء راكبين من قطار، إن الواقعة حدثت في حدود الساعة الثالثة صباحا، مشيرا إلى أن المفتش طلب من 2 من الركاب التذاكر، وعندما أكدا له عدم امتلاكهما لثمن التذكرة فتح لهما الباب، وطلب منهم القفز من القطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن "المفتش طلب من الـ 2 الركاب البطاقات الشخصية، فقالوا له مش معانا، فخد مفتاح باب القطار، وفتحه، وقالهم يا تدفعوا يا تنطوا".

وتابع: "مفتش القطار الناس ثارت عليه لما واحد نزل تحت القطر، ومات، وكان رده علينا في ستين داهية، وهما متعودين على كده".

وواصل "صابر": "الرجالة كانت بتعيط في القطر بسبب موت البائع، والمفتش كان عنده لا مبالاه غريبة".

وأكد الشاهد، أن الركاب اتصلوا برئيس مباحث طنطا، وحرروا محضرا ضد المفتش وسائق القطار.