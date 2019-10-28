"لم ينفعه نفوذ أسرته".. شاهد ذعر محمد راجح قاتل "شهيد الشهامة" داخل المحكمة

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو من داخل قاعة محكمة محمد راجح المتهم في قتل شهيد الشهامة يظهر ذعره داخل المحكمة.

وأوضح الباز، أن هذه الحالة من الذعر التي ظهر فيها محمد راجح داخل المحكمة ترد على أي شخص يزعم أن راجح سيتلقى معاملة خاصة بسبب أقاربه اللواءات، ونفوذ أسرته.

وأشار إلى أن راجح ظهر في المحكمة وفي يده كلابشات وقانون الطفل يمنع هذا الأمر، فهو لم يطبق عليه قانون الطفل أصلا.