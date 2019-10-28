شاهد عيان يكذب السكك الحديدية: القطار لم يبطئ وكان بسرعته الطبيعية

قال محمد صابر، شاهد عيان على واقعة إلقاء راكبين من قطار، إن الواقعة حدثت في حدود الساعة الثالثة صباحا، مشيرا إلى أن المفتش طلب من 2 من الركاب التذاكر، وعندما أكدا له عدم امتلاكهما لثمن التذكرة فتح لهما الباب، وطلب منهما القفز من القطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن "المفتش طلب من الـ 2 الركاب البطاقات الشخصية، فقالوا له مش معانا، فخد مفتاح باب القطار، وفتحه، وقالهم يا تدفعوا يا تنطوا".

وواصل: "واحد من الاثنين قفز من القطار، والثاني لم يستطع القفز بعيدا عن السكة الحديد ونزل تحت القطار".

وكذب شاهد العيان، بيان السكة الحديد، والذي أكد أن القطار أبطأ السرعة قبل قفز الركاب، قائلا: "القطار كان على سرعته الطبيعية، وتقريبا كان يسير على سرعة 50 كيلو متر في الساعة".