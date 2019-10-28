خبير: أمريكا هي الوحيدة التي تمتلك شفرات التنظيمات الإرهابية

علق الدكتور محمد جمعة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على بيان روسيا حول مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم "داعش"، مؤكدًا أنهم يتحدثون فيما يعلمون فقط.



وأضاف خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أن تتبع عمليات تصفية داعش بداية من حجي بكر وانتهاء بالبغدادي، تخرج منها بانطباع وحيد وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزتها الأمنية هي وحدها من تمتلك شفرة هذه التنظيمات".



وأشار إلى أن عدد الذين قامت أمريكا بتصفيتهم من عام 2014 إلى يومنا هذا هو 43 قياديا.



وأشار إلى أن الروس تحدثوا قبل شهور عن اغتيال حذيفة أحد أبناء البغدادي وتم قتله بثلاثة صواريخ في الكهف الذي كان يقيم به.



يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت في بيان لها أنها لا تتوفر لديها أي معلومات تؤكد مقتل البغدادي.

