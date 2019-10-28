كيف تمكن الأمريكان من تحديد موقع البغدادى؟

رصد تقرير بثته فضائية "الغد"، تحليلات خبراء الأمن، عن كيفية الوصول لمكان زعيم داعش أبوبكر البغدادي، وذلك في الوقت الذي ما زالت فيه تفاصيل العملية التي استهدفت مكانه غامضة.



وأشار التقرير، إلى أن مقتل البغدادي يأتي بعد أقل من شهر على رسالته الصوتية الأخيرة، لافتًا إلى أنه في عام 2018 تم اعتقال إسماعيل العيثاوي مساعد البغدادي عن طريق تعقب الرسائل، والذي بدوره اعترف أن البغدادي كان يجري محادثات مهمة في حافلات صغيرة محملة بالخضراوات.



ويرى العديد من الخبراء، أن الرسائل الصوتية والمرئية كانت وسيلة الإيقاع بقادة داعش وبالبغدادي، هذا بالرغم أن البغدادي كان يتفاخر بأن داعش يمتلك جيشًا إلكترونيًا قويًا.