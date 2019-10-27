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عالم

الجيش السورى يتمركز فى قرى القامشلى لمواجهة تقدم القوات التركية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:38 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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تمركزت وحدات من الجيش السوري مساء اليوم الأحد، في منطقة تل عفر وخراب كورد في ريف القامشلي الغربي على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا لمواجهة تقدم قوات الأخيرة ضمن عدوانها على شمالي سوريا، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وسبق أن انتشرت في وقت سابق وحدات من الجيش السوري في مدينة الدرباسية بالريف الشمالي الشرقي للحسكة مع استكمال انتشارها على الحدود السورية التركية لمواجهة العدوان التركي.

ودار في وقت سابق اليوم اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري والقوات التركية والجماعات المنضوية تحتها على محور قرى باب الخير وأم عشبة بريف رأس العين الشرقي، وذلك بعد وصول قوات من الجيش السوري إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي.
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