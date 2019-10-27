خبير يكشف طريقة جديدة للحفاظ على مياه النيل بـ"مادة مبتكرة"

قال الدكتور مدحت رمضان، أستاذ متفرغ بجامعة "سيتي كولدج" الأمريكية، إن الزراعة في مصر تستهلك من 85 إلى 90% من حصة مصر في مياه النيل، وفي حالة انخفاض حصة مصر من مياه النيل بسبب سد النهضة، ستبور مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه يجب وضع أفكار للحفاظ على المياه بكل الأشكال، تحسبًا لانخفاض حصة مصر من مياه النيل.

وعن الحلول لمواجهة الأزمة، قال: "في مادة أنا ابتكرتها، المادة دي بيتم خلطها بالرمال، ويتم ترك الرمال حتى تنشف، وبعد ذلك نقوم بجرف كمية من التربة، لوضع هذه الرمال وفردها، وبعدها يتم وضع ما قمنا بجرفه من التربة، وتوزيعه مرة أخرى ليكون فوق طبقة الرمال".

وواصل: "بهذه الطريقة النبات سيأخذ حاجته من المياه، ولن تتسرب المياه للتربة، لأن طبقة الرمال ستمنع فقد المياه أعماق التربة".

وأردف: "على جوانب الترع، سنقوم بوضع مواسير صغيرة، تنزل منها المياه الزيادة عن حاجة الزراعة، لمنع فاقد المياه من التبخر".