الباز يرد على منتقديه بعد فتح قضية "اختبارت الـ sat": صفحتي بيضاء ولا أعمل لحساب أحد

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه لو ثبت إقرار وزارة التربية والتعليم احتكار نظام الـ sat في اختبارات الدبلومة الأمريكية، فبذلك فإن الوزارة تنفذ نوعًا من الفساد.

وأشار في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن هناك مواطنة تُدعى فاطمة الرشيدي تقود حربًا إلكترونية من الهاشتاجات لمحاربة نظام الـ act وتتهم البرنامج بأنه يحاول إجبار الوزارة لتنفيذ منظومة الـ act.

ورد "الباز" على ادعاءات فاطمة الرشيدي قائلًا: "انا راجل صفحتي بيضة، ومفيش على راسي بطحة، وكل ما أثيره في البرنامج لا يتم توجيهي فيه، ولا أعمل لإجبار وزارات أو جهات، ومن يملك أي دليل من أي نوع يكتب وينشر أو يواجهني به".