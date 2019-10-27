الباز يدعو الشعوب العربية الثائرة لتطبيق التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فيديو لأطفال عراقيين يهتفون بضرورة إسقاط النظام العراقي وذلك امتدادًا للتظاهرات التي تعم أرجاء العراق للمطالبة برحيل النظام.

يأتي هذا بالتزامن مع التظاهرات التي اندلعت في لبنان للمطالبة بإسقاط النظام بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

واستعرض "الباز"، رد المسؤولين بالبلدين على هذه التظاهرات بتصريحات متشابهة للغاية، بضرورة توفير فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي، ومحاربة الفساد، وخفض رواتب الوزراء والمسؤولين.

وعلق "الباز"، على هذه التصريحات قائلًا: "إن الذين يحكمون يجب عليهم بسرعة فهم ماذا يريد الناس، وماذا تريد شعوبهم؟".

وتابع "الباز": "يا ريت الشعوب العربية تلتفت للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتطبقها لكي تستقر أمورهم من جديد".