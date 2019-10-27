الباز: السيسي حدد ثوابت مصر في التعامل مع القضايا الدولية بمؤتمر ميونخ للأمن

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى عددًا من وزراء الدفاع، ورؤساء أجهزة مخابرات في اجتماع ميونخ للأمن الذي عقد اليوم بالقاهرة.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذا الاجتماع حدد فيه الرئيس بوضوح ثوابت الدولة المصرية في سياساتها الخارجية، وهي:-

- الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك.

- دعم المؤسسات الوطنية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسي الضامن لاستقرار الدول

- دعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية.

- التسوية السياسية للأزمات وإنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها.

- عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول على غرار التدخلات التي تقوم بها أطراف إقليمية أخرى في الشئون العربية استغلالاً لحالة الفراغ السياسي والنزاعات الداخلية المسلحة.

وأشار "الباز" إلى أن أي قرار أوموقف تتخذه مصر يكون مبنيًا على هذه المبادئ التي تم إعلانها.