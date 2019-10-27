"باعترافات أقطابهما".. القاعدة وداعش من أصل إخواني

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، فيديوهات تكشف أن التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة، متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية.

الفيديو الأول لمفتي الإخوان يوسف القرضاوي، والذي أكد فيه أن أبو بكر البغدادي كان إخوانيًا ومنتميًا للجماعة ولحق به العديد من الشباب.

أما الفيديو الثاني فكان لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وهو يؤكد أن أسامة بن لادن كان إخوانيًا، وكان يجاهد في أفغانستان.

واستعرض الفيديو الثالث تصريحًا لوجدي غنيم، والذي يحرم فيه قتال تنظيم داعش الإرهابي، ويهاجم قوات التحالف الدولي، ويصفهم بالقوات الصليبية، بسبب هجومهم على تنظيم داعش الإرهابي.