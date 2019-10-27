محلل سوري: لهذا السبب شكر ترامب تركيا في عملية اغتيال البغدادي

قال الباحث محمد العبد، المحلل السوري، إن عملية اغتيال أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، كانت ستُنفذ من شهر، ولكن تم تأجيلها بسبب العدوان التركي على شمال السوري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن أردوغان ليس له علاقة بعملية قتل البغدادي، منوها بأن أمريكا لم تخطر تركيا بالعملية خوفًا من تسريب المعلومة، والعملية قُتل فيها 13 شخصًا من تنظيم داعش.

وأكد "العبد"، أن المخابرات التركية كانت بعيدة عن العملية، وأن المشتركين في العملية كان كلا من قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

وأوضح، أن الرئيس الأمريكي شكر تركيا، لأنها لم تهاجم الطيران الجوي الأمريكي وهو في طريقه لتنفيذ العملية، لأن المنطقة التي تم استهداف البغدادي فيها، كانت قريبة من نقطة أمنية لتركيا.