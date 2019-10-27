بـ "7 أرواح".. الباز: قتل "أبو بكر البغدادي" فيه راحة للعالم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مقتل أبو بكر البغدادي، مؤسس تنظيم داعش الإرهابي فيه راحة للعالم.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن أبو بكر البغدادي لم نر منه إلا كل تعصب وتطرف وقتل وتهديد لأمن وسلامة الناس في كل الدول التي ضربها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد، "الباز"، أن تنظيم داعش نفذ عمليات إرهابية في معظم دول العالم، وقائده "أبو بكر البغدادي" اسمه الحقيقي إبراهيم عواد، والذي قتلته أمريكا اليوم، منوها أن أبو بكر البغدادي بـ"7 أبورح"، وخرجت أخبار أكثر من مرة تفيد بقتله.

وتابع: "العالم انتظر طويلة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بكر البغدادي".