شاهد أول صورة واضحة لمولودة ريما فقيه

شارك المنتج العالمي وسيم صليبي، زوج ريما فقيه ملكة جمال أمريكا ذات الأصول اللبنانية، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بأول صورة لمولودته الجديدة والتي أطلق عليها اسم أميرة.



وكانت ريما، قد استقبلت مولودتها قبل 3 أيام، وتلقى العديد من التعليقات التي هنأته على سلامة زوجته وقدوم مولودته الجديدة.



يُذكر أن ريما فقيه احتفلت بزفافها على وسيم صليبي مايو 2016، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ريما» 26 يناير 2017، في الوقت الذي أنجبت فيه ريما مولودهما الثاني «جوزيف» مارس 2018.



وكانت ريما فقيه، قد قامت بتنظيم مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2018، والتي شارك فيها عدد كبير من الفتيات وحصدت اللقب لهذا العام مايا رعد، والتي لم تحقق في مستوى في مسابقة ملكة جمال العالم والتي شاركت فيها بعد أشهر قليلة من فوزها بلقب ملكة جمال لبنان.