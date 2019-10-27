رصد طائرتين ألمانية وإيطالية في مهمة قرب السواحل الليبية

كشف موقع "إيتاليان ميليتاري رادار"، المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، عن أن طائرتين، ألمانية وإيطالية، غادرتا مطار صقلية جنوبا، لتنفيذ مهمتين قرب السواحل الليبية.



وأوضح الموقع، في تقرير له، اليوم الأحد، أن الطائرة الألمانية كانت من طراز Transall C-160D، ولا يعرف وجهتها النهائية، لكن بالنظر إلى الطريق والارتفاع ربما كانت متجهة إلى ليبيا.



وأضاف الموقع الإيطالي أن الطائرة الثانية من طراز E.550A CAEW MM62293، تابعة لسلاح الجو الإيطالي، غادرت من صقلية متجهة إلى البحر المتوسط بالقرب من ليبيا، دون تحديد ما إذا كانت المهمة مشتركة بين الطائرتين أم لا.



وكان موقع الرادار العسكري الإيطالي قد أعلن عن عدد كبير جدًا من الانتهاكات للأجواء الليبية وعمليات الاستطلاع والمراقبة، آخرها رصد طائرة من طراز بوينج، تابعة لسلاح الجو التركي، تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة السواحل الليبية، فضلًا عن طائرات حلف ناتو، وطائرات الاستطلاع الفرنسية، وغيرها.