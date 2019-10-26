أزمة الـSAT".. كيف تم تسريب اختبارت طلاب الدبلومة الأمريكية أكثر من مرة؟

قال اللواء أحمد زغلول مهران، مستشار العلاقات الدولية لاختبارات ACT في مصر وشمال أفريقيا، إن اختبارت الـ act لطلاب الدبلومة الأمريكية، متواجدة في 128 دولة.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن اختبارact هو اختبار إلكتروني يؤديه الطلاب ولا يتدخل فيه عنصر بشري، وتظهر نتيجته بعد 48 ساعة، بعكس نظام اختبارات الـ sat وهو نظام اختبار ورقي يتدخل فيه العنصر البشري.

واستكمل أن نسبة تسريب اختبارت الـ act تكاد تكون معدومة بعكس اختبارات الـ sat الذي تم تسريبها بالفعل.

وأشار إلى أنه يتم إجراء 6 اختبارت في السنة الواحدة لطلاب الدبلومة الأمريكية، ويتم تأديتها بأحد هذين النظامين، لافتا إلى أنه يتم تسريب كل اختبارات الـACT في مصر لك الماود، ويتم بيعها قبل الامتحان.

ولفت إلى أن التسريب يتم بأكثر من طريقة، منها استغلال فروق التوقيت لإجراء الاختبار في دولة أخرى، ويتم تسريبه، باعتباره اختبار دولي يجري في عدة دول في وقت واحد، أو أثناء إرسال الأوراق لمصر يتم فتحها وتسريبها.