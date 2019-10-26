الباز: قضية "شهيد الشهامة" أثارت الجدل حول قانون الطفل

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المواطنين بالتعامل مع قضية مقتل شهيد الشهامة محمود البنا بالمنوفية، على أنها قضية قتل عادية من الناحية القانونية.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنه يجب التزام الهدوء في التعامل مع هذه القضية، مستنكرا محاولات التشكيك في القضاء المصري.

واستطرد أن هذه القضية أثارت جدلا كبيرا حول قانون الطفل، مشيرا إلى أن البعض طالب بتحديد سن الطفولة بداية من 15 سنة.

واستكمل أن كل من قتلوا محمود البنا أعمارهم لم تتجاوز 18 سنة، وبالتالي سيحكامون بمقتضى قانون الطفل، والطفل في محاكمته لا يوضع في القفص، ولا توضع في يده كلبشات.

وأعرب الباز عن اندهاشه من تدشين هاشتاج "يوم الأحد الجاي حق البنا جاي"، لأنه بعد جلسة غدا ستؤجل القضية ولن يصدر بها حكم.