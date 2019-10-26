"للمال حسابات أخرى".. لماذا تراجع أردوغان عن عدوانه على سوريا؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن سر تراجع أردوغان عن عدوانه على شمال شرق سوريا.

وأوضح أردوغان، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن السر في ذلك يعود إلى حسابات المال والثورة، موضحا أن أردوغان حاليا يعد ثامن أغنى رجل على مستوى العالم، وما حدث أنه تعرض لتهديدات بتجميد كل أرصدته وعائلته وأصهاره.

واستكمل أن هناك نائب برلمان تركي هو من فضح هذ الأمر في لقاء تلفزيوني، وكشف أن ثروة أردوغان وعائلته أصبحت أمن قومي بالنسية للدولة التركية.