"BBC" تفشل في تلميع "المقاول الأجير".. هكذا افتضح أمره

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنَّ حوار المقاول الأجير محمد علي مع قناة «بي بي سي» جاء في إطار خطة الإخوان لإعادة تدويره بعدما انخفضت نسب متابعته على منصاتهم.



وأضاف الباز خلال حلقة اليوم السبت من برنامجه «90 دقيقة» على قناة «المحور» أنه بدلا من إظهاره كبطل وتلميعه افتضح أمر المقاول الأجير أمام الجميع، إذ لم يتجاوز عدد مشاهدات الحوار على «يوتيوب» 56 ألف مشاهدة وهو ما يكشف الانخفاض الشديد في المتابعات.



ولفت إلى أن محمد علي اعترف خلال الحوار بأن أيمن نور تواصل معه ونسّق معه للظهور على قنوات الإخوان ودعمه وسخّر منصاتهم له وبرر ذلك بأنه منفتح على الجميع.



وأوضح أنّ التفاعل مع الحوار جاء سلبيًا، إذ انهال عليه الناس بالشتائم والسباب واللعن بعدما اكتشفوا خطته.