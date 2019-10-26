الأرصاد: لا نتلقى تعليمات من أي جهة سياسية في الدولة

قال الدكتور إبراهيم عطا، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية انتهت اليوم، والمنخفض الجوي سينتقل خلال ساعات تجاه المشرق العربي ليكون تأثيره على فلسطين.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أنه من المتوقع أنه سيكون هناك تحسن تدريجي في الأحوال الجوية اعتبارا من الغد، مشيرا إلى أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط صالحة لكل الأعمال البحرية غدا.

وتابع أن مصر لم تتعرض لإعصار خلال الأيام الماضية، ولكنه منخفض جوي متعمق، مشيرا إلى أن المنخفضات الجوية لا تتكون إلا على المسطحات المائية الكبيرة مثل المحيطات.

ولفت إلى أن الهيئة لا تتلقى أي تعليمات من جهات سياسية في الدولة، ويوجد فصل تام بين السياسة والأرصاد الجوية، والهيئة تعلن كل الظواهر التي ترصدها على المواطنين، وتلجأ أحيانا للتهويل من وضعها لكي يتخذ المواطنين حذرهم.