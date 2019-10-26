منة عرفة: بعض قصص الحب التي عشتها "فيك".. وتكشف أكثر الصفات التي تكرهها في نفسها

كشفت الفنانة منة عرفة، عدد قصص الحب التي عاشتها في حياتها، مؤكدة أنها اكتشفت أن بعضها "فيك" أو مزيفة.



وأضافت خلال حلقة برنامج "أنتي الأقوي"، مع الإعلامية دعاء صلاح، والمذاع عبر فضائية "المحور"، أنها عاشت قصص حب، ولكنها اكتشفت أن بعضها يوجد به مواضيع غير حقيقية أو "فيك".



وكشفت خلال الحلقة أن أكثر ما يضايقها فيها هو صوتها، والذي وصفته بالطفولي و"المسرسع"، وأنها لا تستطيع تقليد صوت رجل بسبب ذلك.



كما أكدت أنها لم تقم بعمل وصلات شعر طوال عمرها، كما أن لون عيونها عسلي وتعمد على ارتداء كعب عالي، وذلك حتى تعوض قصر قامتها حيث إن طوالها لا يتجاوز الـ159 عامًا.

