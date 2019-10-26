البرلمان يستحدث مادتين فى قانون مدينة زويل

أضافت التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مادتين وهما السادسة مكرر، والسادسة مكرر 1، إلى القانون.



مادة (6) مكرر: يكون للمدينة رئيس تنفيذى، يسمى الرئيس التنفيذى للمدينة، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، ويكون هو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللائحة الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.



ويقدم الرئيس التنفيذي للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء؛ لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التي قامت بها المدينة خلال عام ميلادى كامل، والنتائج المهمة للأبحاث التي تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.



مادة (6) مكرر (1): يندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز 6 أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه.