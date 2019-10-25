وزيري: البعثة المصرية الأولى عالميًا مقارنة بـ250 بعثة أجنبية

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة المصرية أصبحت رقم واحد عالميًا بالمقارنة بـ250 بعثة أجنبية تعمل في مصر في التنقيب عن الآثار.



ولفت وزيري، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أنه قبل الثورة كانت لدينا بعثات كثيرة، وكانت البعثات الأجنبية معتمدة على العمالة المصرية والفني المصري ومفتش الآثار.



وأرجع الفضل في الاعتماد على المصريين، إلى الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، الذي عمل مدرسة الحفائر في 2002، ليعلم خريجي الآثار كيف يقومون بالحفر والتصوير والتوثيق.



وأبرزت الصحف ووسائل الإعلام العالمية إعلان مصر الكشف عن 30 من التوابيت الأثرية فى خبيئة العساسيف بالأقصر، والذى أكد المسئولون أنه أكبر اكتشاف من نوعه من أكثر من 100 عام.

