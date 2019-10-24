أستاذ كبد يفجر مفاجأة: نسبة السمنة في الريف أقل من الحضر





أكد الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد بالمعهد القومي، أن الإصابة بمرض السمنة ليست مرتبطة بالفقر والغنى، وإنما مرتبط بالعادات الغذائية.وكشف واكد خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن نسبة السمنة في الريف أقل من الحضر.ولفت إلى أنه وفقًا للمسح الأخير فإن 60% من أمراض السمنة في السيدات، وأكد ضرورة تغيير العادات الغذائية السيئة، وعدم قبول الوزن الزائد.وأوضح أنه كلما زاد الوزن زادت الدهون على الكبد، وزادت نسبة حدوث تليف كبدي.