"ما محبة إلا بعد عداوة".. خناقة على المسرح سبب صداقة ياسمين عبدالعزيز ومنى زكي

تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن علاقتها بالفنانة منى زكي، والكواليس التي تجمعهما بعيدًا عن عالم الفن.



وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "شهادتي فيها مجروحة وهي صديقة عمري وأختي، ودائما الأصحاب اللي شبه بعض بيجدوا بعض، وفي حياتنا العادية لا نتحدث عن الشغل نهائيا ولكن هي أم وزوجة رائعة، ونبحث عن إسكريبت متميز يجمعنا سويا".



وكشفت منى زكي، أن بداية المعرفة كانت خناقة في المسرح وبعدها بدأت علاقة الصداقة بينهما، قائلة: "سماتنا الشخصية مثل بعض ولكن هي عندها نظرية مؤامرة أكثر بكثير".

