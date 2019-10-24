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توفيق عكاشة: نصر أكتوبر مذكور في الكتب السماوية الثلاثة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:14 م
الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة
أحلام عبدالرحمن
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واصل الإعلامي توفيق عكاشة، احتفاءه بانتصارات حرب أكتوبر، قائلًا إن نصر أكتوبر 1973 مذكور في الكتب السماوية الثلاثة.

وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "جيش مصر حقق نصرا مكتوبا في كتب الله الثلاثة، منصوص عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، ولهذا اليهود أصابهم الرعب، وبذلوا مجهودًا غير عادي حتى لا يتحقق امتداد انتصار العرب".

وأردف: "حرب أكتوبر أقيمت للسلام، وخرج الأغبياء يعترضون، لكنهم الآن يبكون، سنظل فخورين بأعظم حروبنا في العصر الحديث التي فتحت أبواب السلام، لنهتدي جميعًا".

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