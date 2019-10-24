توفيق عكاشة: نصر أكتوبر مذكور في الكتب السماوية الثلاثة

واصل الإعلامي توفيق عكاشة، احتفاءه بانتصارات حرب أكتوبر، قائلًا إن نصر أكتوبر 1973 مذكور في الكتب السماوية الثلاثة.



وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "جيش مصر حقق نصرا مكتوبا في كتب الله الثلاثة، منصوص عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، ولهذا اليهود أصابهم الرعب، وبذلوا مجهودًا غير عادي حتى لا يتحقق امتداد انتصار العرب".



وأردف: "حرب أكتوبر أقيمت للسلام، وخرج الأغبياء يعترضون، لكنهم الآن يبكون، سنظل فخورين بأعظم حروبنا في العصر الحديث التي فتحت أبواب السلام، لنهتدي جميعًا".



