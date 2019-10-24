كيف تتعامل منى زكي مع أولادها؟.. وتأثير سن المراهقة على ابنتها

قالت الفنانة منى زكي، إن عملها في اليونسيف أضاف إليها كثيرًا في طريقة تربيتها لأبنائها، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن يتربوا بطريقة مختلفة عنها.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "والدتي كانت شخصية صارمة جدًا وكانت تعجبني أشياء معينة وأشياء أخرى كانت لا تعجبني، وحاولت الدمج بين هذا وذاك بالإضافة إلى أشياء أخرى جديدة".



وتابعت: "النظريات تختلف من وقت لآخر، خاصة في "نوم الأطفال" فكل مرحلة لها نظرية مختلفة، وأحاول التعليم وهذا ليس معناه أنني لا أتعصب على أولادي بالعكس أتعصب ولكن أعود وأعتذر وأشرح لهم أسباب عصبيتي".



وأكدت أنها ترى ابنتها "لي لي" ملاك رغم أنها في سن السادسة عشرة، مؤكدة أنها ليس لديها جنون سن المراهقة، موضحة أنها كانت مختلفة وأشقى منها في سن المراهقة.

