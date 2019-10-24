لبنانيون يهتفون بالولاء لخامنئي في "رياض الصلح"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمئات المتظاهرين اللبنانيين في رياض الصلح، يهتفون بالولاء لعلي الخامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بإيران.



أثار الفيديو حفيظة المتظاهرين اللبنانيين الذين نبذوا الطائفية وتوحدوا للهتاف للبنان، وقالوا من يدين للولاء لخامنئي فليذهب إلى إيران.



وعلق الإعلامي اللبناني نديم قطيش، على الفيديو، قائلًا: "هيدا أحسن شي صار.. مليونين لبناني يهتفون للبنان وجيشه وعلمه مقابل هيدي القرطة".

