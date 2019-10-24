توفيق عكاشة: "الناس مستكترة عليا علمى"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه قرأ الكتب السماوية الثلاثة، واستوعب رسالاتها، فاستطاع أن يقرأ ما سيحدث في الأرض.



وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة": "قلت لكم إن مصر ما بين نهاية هذا العام ومطلع العام القادم، ستشهد أحداثًا جسامًا، هذه الأحداث شهدت منها أمطار الأيام الماضية، لكننا لم نحسن التصرف في التعامل مع الأمطار، وأهدرناها جميعها".



وأردف عكاشة: "فيه ناس مستكترة، إن فيه بني آدم يقرأ ويدقق ويفحص، ويقرأ في كتب الله الثلاثة، ثم يقرأ في التاريخ، ويجمع مع دراسته لعلم التحليل رؤية يتحدث عنها، فيدعون أن هناك من يملي علي ما أقوله".

