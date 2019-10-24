غفران: الغناء سوقه اتقفل.. وأميل أكثر للتمثيل

كشفت الفنانة غفران، أنها دخلت عالم الفن كمغنية، حيث قدمت عددًا من الأغاني "السينجل"، إلى جانب العديد من الحفلات، ثم بعد ذلك امتهنت التمثيل إلى جانب الغناء.



وقالت غفران خلال لقائها ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التمثيل والغناء كانا بالنسبة لها في نفس المكانة، لكن أصبحت تميل للتمثيل، لأن "الغناء سوقه اتقفل"، على حد قولها.



وأردفت: "لكي أخرج بأغنية سينجل أحتاج لإنتاج، ولا يوجد إنتاج للأغاني، هناك فقط سوبر ستار ينتج لنفسه، بينما التمثيل سوقه مفتوح ويحتاج مجهودا أكبر".

