كريم فهمي يكشف تفاصيل دوره في "ملاك".. فيديو

كشف الفنان كريم فهمي، تفاصيل دوره في مسلسل "الملاك"، والذي يقوم بتصويره خلال الوقت الحالي.



وقال في تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، إنه يؤدي دور طبيب في العمل، ولكن دوره يختلف تماما عن مهنة طب الأسنان التي يمارسها في الحقيقة.



وأكد أن كواليس العمل تشهد العديد من المواقف الكوميدية بين حمدي الميرغني والنجوم، مشيرًا إلى أن هدى المفتي بطلة العمل استغربت الأمر في البداية وكمية الضحك والهزار داخل التصوير ولكنها اعتادت الآن.



مسلسل "الملاك"، تأليف حسان دهشان، إخراج ابراهيم فخر، وإنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة كريم فهمي، ومحمود عبدالمغني، وصبري فواز، وهنادي مهنا، وآيتن عامر، وحمدي الميرغني وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وأسماء جلال، فراس سعيد، أميرة العايدي، لبني ونس، حسام داغر، كريم فهمي.

