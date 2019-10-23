على نغمات "عايم في بحر الغدر".. دنيا سمير غانم وإيمي في كواليس "صاحبة السعادة"

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو طريف لها برفقة شقيقتها الفنانة دنيا من كواليس تصوير برنامج "صاحبة السعادة".وقامت النجمتان بغناء مهرجان "عايم في بحر الغدر"، وحصد الفيديو على العديد من التعليقات الطريفة من قبل متابعيهما.وكانت دنيا سمير غانم، قد نوهت على حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر فضائية dmc، واكتفت بتشويق جمهورها لها ولم تكشف عن موعد الحلقة.