مراد يلدريم يحتفل بعيد ميلاد زوجته بشكل مفاجئ بأحد الكافيهات.. فيديو

View this post on Instagram

من كل قلبي بشكر اعز الناس على قلبي زوجي وحبيبي على المفاجأة الحلوة بمناسبة عيد ميلادي ❤❤واكيد انا كل أيامي أعياد بوجودك جنبي دائما وأبدًا يا حبيبي ❤ ، وبتقدم بالشكر الجزيل لكل الأصدقاء والأهل والأحباب الذين شاركوني هذا اليوم الجميل بأجمل العبارات والتهاني .... بحبكم جدًا جدًا ❤❤❤ thank u guys for all wishes, love u 🙏😍 @mrtyldrm 💙💜🧡💚😀