مراد يلدريم يحتفل بعيد ميلاد زوجته بشكل مفاجئ بأحد الكافيهات.. فيديو

احتفل الفنان التركي مراد يلدريم، بعيد ميلاد زوجته المغربية إيمان الباني، بأحد الكافيهات الخااصة بشكل مفاجئ لها.



ونشرت إيمان الباني، فيديو من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "من كل قلبي بشكر أعز الناس على قلبي زوجي وحبيبي على المفاجأة الحلوة بمناسبة عيد ميلادي وأكيد أنا كل أيامي أعياد بوجودك جنبي دائما وأبدًا يا حبيبي، وبتقدم بالشكر الجزيل لكل الأصدقاء والأهل والأحباب الذين شاركوني هذا اليوم الجميل بأجمل العبارات والتهاني... بحبكم جدًا جدًا".



وكان مراد يلدريم قد احتفل بزواجه من إيمان الباني في نهاية 2016 بحفل أسطوري حضره عدد كبير من نجوم تركيا، ونظم حفل زفاف أخر على الطريقة المغربية بالمغرب.



من ناحية أخرى، يشارك النجم التركي للمرة الأولى في الفيلم المصري "ماكو"، وهو من إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومنتج فني محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، ويضم عدد من النجوم ومنهم الفنان السوري قصي خولي وبسمة وناهد السباعي والفنان الأردني منذر رياحنة والفنان خالد أنور والفنان محمد مهران والفنانة منة فضالي والفنانة سارة الشامي.

