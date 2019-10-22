الأمن لـ"الجبلاية": جاهزون لتأمين مباراة الأهلى والجونة

رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة بتأجيل مباراة فريقي الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية.



وقالت الجهات الأمنية للجبلاية إنه لا يوجد مانع في إقامة مباراة الأهلي والجونة غدًا الأربعاء بالجونة حسب الموعد المقرر لها.



وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا، عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ووزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.