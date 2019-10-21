حمو بيكا يكشف سر السلاسل الذهبية التي ظهر بها وموقفه من الألفاظ الخارجة في أغانيه

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، سر ظهوره بسلاسل ذهبية في الفيديو الذي نشر له مؤخرًا من داخل نقابة المهن الموسيقية.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنه قام بشراء هذه السلاسل مؤخرًا من دبي وعددها أربع سلاسل ذهبية، ليرد عليه تامر أمين بقوله: لعبت يا حمو".



وأضاف، أنه قام بإهداء إحداها إلى أحد محبيه، وأنه شقي كثيرًا في حياته فعمل جزار ونجار وعامل بناء، وعندما دخل مجال الغناء وجد نفسه يهاجم وأصر على استكمال مشواره ووجه نصيحة للشباب أسعى وراء حلمك ولا تنظر خلفك.



وتابع، أنا اتهاجمت كثيرًا وأنا مريض والناس لا ترى سوى شكلي الخارجي وربنا جعلنا سببًا لسعادتهم.



وطالبه الإعلامي تامر أمين، بالتخلي عن الألفاظ الخارجة في أغانيه ليرد عليه مؤكدًا بأنه لا يستخدم أي ألفاظ تخدش الحياء في أغانيه خلال الوقت الحالي، وأنه قام بحذف أغانيه التي تحتوي على كلمات خارجة من على "يوتيوب".



