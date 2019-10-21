الباز يكشف: كيف حاول أجراء الإخوان استغلال قضية "شهيد الشهامة" للتحريض ضد الدولة؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطعي فيديو لإعلاميي الإخوان معتز مطر، وأحمد سمير، اللذان حاولا استغلال قضية محمود البنا "شهيد الشهامة"، للتحريض ضد الدولة.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن معتز مطر يقول في تحريضه إنه من حق أهل المجني عليه وأصحابه أن يعبروا عن رأيهم ويهتفون بالقرب من المحكمة، وهو بذلك أثبت أنه ليس عميلا ومحرض فقط، ولكنه حمار أيضا، لأن القانون تم وضعه لينتصف للمجني عليه من الجاني.

ولفت إلى أن معتز مطر لا يهمه محمود البنا ولا حقه، ولكنه يحرض ضد الدولة، لافتعال تظاهرات ضدها.

وتابع: "أما الأجير الآخر أحمد سمير المحرض ضد الدولة، وهو يمكن وصفه بالحمار أيضا، لأنه يروج أخبار كاذبة، ويزعم أن الدولة ألقت القبض على 50 شخصا، فيما أن الاشتباكات التي تمت بين الأمن والمتظاهرين أسفرت عن القبض على 9 أشخاص فقط".