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حوادث

النيابة تحبس هاربًا من المراقبة انتحل اسم شقيقه ليتاجر بالمخدرات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:51 م
جريدة الدستور
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أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس عاطل هارب من المراقبة، ينتحل اسم شقيقه للاتجار فى المخدرات فى منطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بورود معلومات مفادها قيام "خالد. ا"، 36 سنة، عاطل والهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 8039 لسنة 2011م السيدة زينب "سرقة بالإكراه" لمدة 5 سنوات والمحرر بشأن واقعة هروبه المحضر رقم 121 لسنة 2015م جنح تدابير القسم، بانتحال اسم شقيقه هشام (ا ا)، عقب ضبطه فى القضية المشار إليها ومزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من منطقة سكنه بدائرة القسم مكانا لنشاطه الإجرامي.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته " 8 جرامات هيروين، 80 جنيها، هاتف محمول"، وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بانتحاله اسم شقيقه لتواجده خارج البلاد بصفة دائمة، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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