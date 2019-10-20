تحت عنوان "شقيق الروح" للروائي دافيد ديوب٬ صدرت الترجمة العربية حديثا عن دار الفارابي. الرواية الحاصلة علي جائزة جانكور الفرنسية للعام المنصرم 2018.



وفي توطئة الرواية يقول الناشر: قاسية وشاعرية في الوقت نفسه. تجمع بين جحيم حقل المعركة الدامي وليالي أفريقيا الوادعة في قراها النائية. حسرة على شباب لم تكتمل أحلامه راح ضحية أمجاد وطن ليس وطنه. أسئلة عن الحرب التي تحول الإنسان إلى وحش، وحش مؤقت أمام العدو ولا تقبل بالوحش خارج المعركة ولكن بعد فوات الأوان، عن شرعية المذابح وأشكال التمرد، عن الإنسانية ومفهومها الملتبس.



«شقيق الروح» صلاة جنائزية كتبت لإحياء ذكرى المنسيين من التاريخ في الحرب الكبرى بأسلوب سلس على إيقاع الراب الأفريقي ونبض الشباب الجامح بما يحوي من تكرار وإلحاح يصم الآذان لعلّ الصوت يصل لإيقاف "الحروب المتحضّرة".