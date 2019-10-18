خارجية ليبيا المؤقتة ترحب بالحل السياسي بعد تحرير طرابلس

أكد عبد الهادي الحويج، وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، أن الحكومة ترحب بالحل السياسي بعد تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة.



وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية من بروكسل، نقلتها صحيفة "المتوسط" مساء اليوم، أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية البحث عن حل حقيقي للأزمة الليبية.



وتابع، أن صنع القرار يأتي بأمر الليبيين وحدهم، ولا مانع من حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطياف.



وأشار بيان صادر عن وزراة الخارجية المؤقتة، إلى تسليم "الحويج"، لمجموعة أحزاب الشعب في البرلمان الأوروبي، اليوم، ملفًا متكاملًا يتضمن وثائق وحجج ودلائل وشهادات موثقة تكشف كيف تنشط ميلشيات طرابلس في جرائم الاتجار بالمخدرات والرق والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، إضافة إلى تورطها في عمليات تهريب الوقود وغسيل أموال وتسهيل التنقل للإرهابيين.





