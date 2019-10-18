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بالصور.. مريض يتحول إلى رجل آلي بالكامل للتخلص من مرضه

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:18 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قرر "بيتر سكوت مورجان"، البالغ من العمر 61 عامًا المصاب بمرض هزال العضلات قبل عامين تحدي الموت وتمديد حياته بأن يصبح روبوتيًا بالكامل، بما يعرف باسم "بيتر2".

وذكر موقع "ميرور"، أن تفاعلات بيتر الجسدية مع العالم ستكون روبوتية، ما يعني أنه سيتم تعزيز حواسه الخمسة الحالية، ولكن الأهم من ذلك، أن جزءًا من عقله، وكل شخصيته الخارجية، سوف تصبح إلكترونية، أي صناعية تمامًا.

وأضاف، أنه خضع لاستئصال الحنجرة، ما يعني أنه فقد صوته البدني وتم استبداله بصوت صناعي آخر، وأيضًا خضع لعملية جراحية رائدة أخرى فيما يعتقد أنها الأولى من نوعها، بإدخال أنبوب تغذية مباشرة في بطنه، وقسطرة مباشرة في المثانة وكيس فغر مباشرة على القولون.. وستساعده هذه الإجراءات على التعامل مع أي مشاكل محتملة في التغذية والإخراج، ما يساعده في الحفاظ على استقلاله.

كما امتلك كرسيًا يسمح له بالوقوف والتمدد والجلوس مستقيمًا وبسرعة، حيث قال عنه على تويتر إنه "مصمم ببراعة"، ووصف هذا الإجراء النهائي بأنه نهاية "بيتر1" بمنشور هذا الأسبوع على "تويتر" قال فيه: "هذه آخر مشاركة لي باسم بيتر1، فأنا لا أموت لكني سأتحول لروبوت".

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