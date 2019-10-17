الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

توك شو

أحد أبطال المنصورة يكشف كيف واجه العدو في مهمة انتحارية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال اللواء طيار أركان حرب، عبد المنعم همام، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية، إنه كان في مهمة شبه انتحارية خلال معركة المنصورة الجوية.

وأضاف همام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان يقوم خلال معركة المنصورة الجوية بالتمركز في مناطق اقتراب للعدو لصد أي هجوم على القوات المصرية.

وأوضح أنه بعد انتهاء فترة "المظلة" التي يقوم بها لحماية الساحل الشمالي والتي تستمر لمدة 40 دقيقة وخلال طريق العودة إلى مطار المنصورة جاء بلاغ بظهور أهداف معادية تقترب من الساحل الشمالي، وكان الوقود المتبقي فقط يكفي للعودة إلى المطار، وليس الاشتباك وخلال الاتجاه إلى المطار تم إرسال بلاغ ثاني من الموجه الأرضي يؤكد اقتراب طائرات العدو بواقع 20 كيلو من المطار، ولذلك تم اتخاذ قرار بالاشتباك مع العدو.

وكشف همام، أنه تم التمركز فوق المطار لحمايته وكان متمركز في يمين الممر، وقام بمواجهة العدو بشكل مفاجئ، وفشلت هجمة العدو الإسرائيلي بشكل كامل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن الشعب

الفريق عباس حلمى: القوات الجوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة الأخطار

مناورات ضخمة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بمشاركة 4000 جندى

"عبد اللطيف": الجيش المصري هو الأقدم في العالم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

السولية: أنا «محسود» مع المنتخب وأحلم بالمشاركة فى مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعة

رسميًا.. الأهلى يرفض خوض أى مباراة قبل "القمة"

منذ حوالي 14 ساعة

"المالية" تضع قواعد لتطبيق الحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 14 ساعة

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

ads

الصور

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

الأكثر قراءة

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

سحب رخصة طيار سمح لـ محمد رمضان بالقيادة مدى الحياة

أيام زمان

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر

"الصحة العالمية": 7 ملايين شخص تلقوا علاج السل خلال 2018

5 أطعمة تحميك من الإصابة بأمراض القلب

احذر.. السجائر الإلكترونية تهدد حياة غير المدخنين

الرئيس نيوز

رئيس "كهرباء القناة" يكشف: سبب انقطاع التيار عن بورسعيد

نيابة أمن الدولة تسمح لـ"الباقر" بحضور جنازة والده

"واقعة محمد رمضان" تطيح برئيس شركة طيران خاصة

القاهرة تستضيف اجتماعات "مجلس النواب الليبي" غدا

منوعات

انطلاق فعاليات مسيرة موسم الرياض في البوليفارد

بطل UFC يعترف بالتحرش الجنسي

إنقاذ رجل دخل قفص أسد في حديقة حيوان هندية

علماء يقصفون الأرض بأشعة الليزر

كشكول

أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر"

بالصور.. وكيل تعليم الجيزة يعلن تفاصيل مسابقة "متميرة يا جيزة"

المستشار العسكري لكفر الشيخ يدخل في نوبة بكاء بسبب قصيدة طالب أزهري

للمرة الرابعة.. إلغاء امتحانات الدبلومة الأمريكية لـ ٣٠ ألف طالب بسبب تسريب الأسئلة

إسلام سياسي

الولايات المتحدة تعلن وقف إطلاق النار في شمال سوريا

خالد الجندي: الجماعة الإرهابية ظلمت شيخ الأزهر "سيد طنطاوي" بسبب المعاملات البنكية

بالتزامن مع العدوان التركي.. داعش يطلق سراح نساءه المحتجزات في سجون "قسد"

صفر مشاهدات.. إعلام الإخوان ينهار.. ومصادر: أيمن نور يجتمع مع مسئولين بالقنوات


زيت وسكر

الكندوز يسجل110 جنيه.. أسعار اللحوم بالأسواق

كم فص “ثوم” تحتاجه يوميًا للحفاظ على صحتك؟

جرام الفضة يسجل 9.70 جنيه في نهاية الخميس

شروط مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: عن البدايات وما بعدها

ثقافة سوهاج تناقش "يعنى إيه كلمة وطن"

ورش فنية وموسيقية بقصر ثقافة الأسمرات

عمرو موسى يستعرض "كتابيه" النادي الدبلوماسي

صفحتنا ع الفيس بوك