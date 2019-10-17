أحد أبطال المنصورة يكشف كيف واجه العدو في مهمة انتحارية

قال اللواء طيار أركان حرب، عبد المنعم همام، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية، إنه كان في مهمة شبه انتحارية خلال معركة المنصورة الجوية.



وأضاف همام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان يقوم خلال معركة المنصورة الجوية بالتمركز في مناطق اقتراب للعدو لصد أي هجوم على القوات المصرية.



وأوضح أنه بعد انتهاء فترة "المظلة" التي يقوم بها لحماية الساحل الشمالي والتي تستمر لمدة 40 دقيقة وخلال طريق العودة إلى مطار المنصورة جاء بلاغ بظهور أهداف معادية تقترب من الساحل الشمالي، وكان الوقود المتبقي فقط يكفي للعودة إلى المطار، وليس الاشتباك وخلال الاتجاه إلى المطار تم إرسال بلاغ ثاني من الموجه الأرضي يؤكد اقتراب طائرات العدو بواقع 20 كيلو من المطار، ولذلك تم اتخاذ قرار بالاشتباك مع العدو.



وكشف همام، أنه تم التمركز فوق المطار لحمايته وكان متمركز في يمين الممر، وقام بمواجهة العدو بشكل مفاجئ، وفشلت هجمة العدو الإسرائيلي بشكل كامل.



