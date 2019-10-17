فتحي محمود: لهذا السبب أتوقع انتهاء العدوان التركي خلال أسبوع

قال فتحي محمود، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه يتوقع انتهاء العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، خلال أسبوع بسبب الضغوط الدولية على الرئيس التركي.



وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه خلال تلك الفترة ستتمكن أنقرة من تحقيق جزء من أهدافها من هذا الاحتلال.



وأشار إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان استخدم أسلحة محرمة دوليا في غزوه لشمال سوريا.



وأكد أن أهداف أردوغان من هذا العدوان تتمثل في الهروب من المشاكل الداخلية الضخمة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، وتجميع الخصوم السياسيين حوله باعتبار أن تركيا تتعرض لخطر خارجي، ومحاولة إيجاد بيئة آمنة لجماعة الإخوان الإرهابية في شمال سوريا، لكي يفرضهم في أي تسوية سياسية، ويكونوا جزء من المعادلة في الدولة السورية.



