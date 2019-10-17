السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن كلية طب القوات المسلحة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن كلية طب القوات المسلحة منذ لحظة قرار إنشائها بقرار الرئيس السيسي أثناء توليه وزارة الدفاع.



وحضر الاحتفال الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء.



ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب القوات المسلحة أحد أهم الإنجازات التي حدثت في قطاع الصحة خلال العقود الماضية.