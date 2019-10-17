وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى بغداد

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان اليوم الخميس إلى بغداد في زيارة رسمية.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن وزير الخارجية محمد الحكيم استقبل نظيره الفرنسي بمقر وزارة الخارجية.



وكان الوزير الفرنسي قال في تصريحات أمس إنه سيبحث في العراق وضع "آلية" دولية لمحاكمة جهاديي تنظيم داعش.



وقال:"يجب أن نعمل مع السلطات العراقية لإيجاد سبل من أجل إقامة آلية قضائية من شأنها محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين، وبينهم حتما المقاتلون الفرنسيون".