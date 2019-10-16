نجل عابد فهد يسير على خطاه في التمثيل.. فيديو

كشفت الإعلامية زينة يازجي، زوجة الفنان السوري عابد فهد، أن نجلهما تيم يسير على خطى والده في حب التمثيل.



وقالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تليفزيون دبي، إن تيم يستحق التشجيع وهو جاهز نوعًا ما.



وقال الطفل تيم، إن والده أخبره أنه من الممكن أن يعطيه دورا صغيرا في أحد أعماله الفنية.



من ناحية أخرى يستعد عابد فهد، لتصوير عمل جديد من نوعية المسلسلات القصيرة والتي تصل إلى 10 حلقات فقط يحمل اسم "فيروس"، مع الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، وذلك بعد نجاح مسلسل "هوس"، ذي العشر حلقات والذي قدمه مع الفنانة هبة طوجي، والمسلسل من تأليف نادية الأحمر، وإخراج محمد لطفي.

