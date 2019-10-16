خبراء: مصر تحقق خطوات ملموسة فى مجال الرقمنة

واصل المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



وقد جاءت جلسة "الاستثمار في التكنولوجيا"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، حيث تناول فيها الخبراء والمستثمرون العديد من قضايا التكنولوجيا والاستثمار.



وأكد أشرف عبدالوهاب، مدير التحول الرقمي بالقطاع ‏الحكومي بشركة ‏SAP خلال الجلسة، أن العالم حاليًا يتحول من العالم ‏الورقي إلى العالم الرقمي والافتراضي، وأن هناك تطورات وتحولات سوف نشهدها أكثر خلال ‏الفترة المقبلة في عالم الاتصالات نتج عنها الذكاء الاصطناعى ضمن الثورة الصناعية الرابعة، ‏مضيفًا أن التنافسية هي التي تضطرنا إلى أن نتواكب مع تلك النقلة النوعية، وهذا ما نشاهده في ‏مصر وتحديدًا في مدينة بورسعيد التي بدأت تلك النقلة الرقمية. ‎



وفي السياق ذاته، أوضح تامر هدايات، نائب رئيس شركة "نت سينك"، أنه قام بنقل العديد من ‏الخبرات إلى شركات أجنبية، وأضاف أن مصر تمثل قاعدة مهمة لتطبيق مشاريع تم تنفيذها فى ‏أمريكا، وقدم هدايت كل الشكر للواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، على جهوده التي يقدمها لتنمية ‏القطاعات بالتكنولوجيا، قائلًا إنه من الضروري أن نبدأ حاليًا بتوطين التكنولوجيا في مصر، ‏وليس الاعتماد على التكنولوجيا القادمة من الخارج، داعيًا البنوك إلى ضرورة المشاركة وتقديم ‏تسهيلات مالية للمستثمرين، بدلًا من ترك المجال للشركات الأجنبية الكبرى من الدخول ‏والسيطرة على السوق‎.‎