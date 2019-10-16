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اقتصاد

انطلاق معرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي 1 ديسمبر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:20 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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تنطلق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX" خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات المؤتمر الأهم في قطاع التكنولوجيا "Cairo ICT" في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتسلط الدورة السادسة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX" الضوء على أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية حول العالم، وأبرز الحلول المتطورة التي تحتاجها مصر وإفريقيا للمضي قدما في خطط التحول الرقمي وتعزيز منتجات الدفع الرقمي والشمول المالي.

وعلى غرار الدورات السابقة، تنطلق فعاليات الدورة السادسة من "PAFIX" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات ومقدمي الحلول التقنية في مصر والعالم والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي الرقمي فضلا عن المستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

وتركز دورة 2019 من "PAFIX" على إتاحة الفرصة للعارضين والمتحدثين في ندوات المؤتمر من أجل إبراز التجارب الناجحة في القطاع وتقديم أحدث مفاهيم التكنولوجيا المالية بالتوازي مع رؤية مدروسة لاتجاهات المال والأعمال في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية، فضلا عن تنظيم ورش عمل لتوسيع دوائر النقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وتجمع دورة هذا العام الجهات التنظيمية والمبتكرين والشركات والمستثمرين في مكان واحد لمناقشة أبرز ملفات القطاع، وعلى رأسها التغير الرقمي الحادث في القطاع المصرفي والذي يبشر بعصر جديد من التحول في الخدمات المصرفية.

كما يناقش المعرض والمؤتمر كيفية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني التقنيات المالية الرقمية للانخراط في عصر التجارة الإلكترونية التي يتوقع أن تقود النمو الاقتصادي مستقبلا.

ويقدم "PAFIX 2019"فرصة عظيمة للمهتمين بقطاع التأمين، حيث يناقش مستقبل خدمات التأمين في ظل تطورات التكنولوجيا المالية ويقدم المعرض الجديد من الابتكارات التي تخدم قطاع التأمين وتؤثر في ممارساته التنظيمية.

وفي ظل السباق العالمي لاستغلال جميع التطبيقات الممكنة لتقنية "البلوك تشين"، خصص معرض ومؤتمر "PAFIX" عددا من فعالياته لمناقشة تطبيقات البلوك تشين خاصة في مجالات حفظ الخصوصية عند التعامل مع الخدمات المالية الإلكترونية فضلا عن سبل استخدام التقنية على نحو أكثر فعالية.

كما يتيح المعرض والمؤتمر للمشاركين التعرف إلى أحدث حلول البيانات والذكاء الاصطناعي المعتمدة في مؤسسات القطاع المالي حول العالم، وكيفية استغلال تلك التقنيات للحصول على أفضل نتيجة للمستهلكين.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX" ينطلق بمشاركة أسماء لامعة ومؤسسات كبرى في القطاع المالي والمصري كالبنوك والشركات المقدمة للحلول البنكية وشركات التكنولوجيا البنكية وحلول الدفع والميكنة.

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